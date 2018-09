El grupo de Coordinación Puebla Segura realizó un operativo de supervisión a una bodega de la empresa “Génesis Tea Company”, ubicada en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras.

Ante diversas denuncias, sobre posibles actos ilícitos que se llevaban a cabo al interior del inmueble, se implementó un dispositivo para realizar una inspección y descartar cualquier situación de riesgo para población.

Mediante un comunicado se informó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en apoyo a la Dirección de Protección Civil del gobierno del estado.

El operativo, fue encabezado por la SSP, cuyos elementos realizaron acciones de supervisión a través del área de Grupos Especiales para realizar el recorrido al interior de la fábrica y en sus inmediaciones.

Una vez concluidas las diligencias se determinó, por parte de expertos de Protección Civil, que no existen indicios de acopio de hidrocarburo, ya sea diésel o gasolina, asimismo se determinó que no se encontraron actividades fuera de la ley, no obstante se procedió a colocar sellos de clausura en algunas áreas del inmueble, por no contar con documentación en regla y no tener el programa de funcionamiento interno de protección civil actualizado.

