José Juan Espinosa Torres le pidió a Claudia Rivera Vivanco que tenga congruencia, y que en lugar de irse de viaje a Estados Unidos, se quede a defender el “último pulmón que entregará el gobierno del estado a un particular”, y la protección del patrimonio histórico, que les pertenece a los poblanos.

Espinosa aseguró que que en ningún momento, la alcaldesa electa de la capital del estado, ha sido criticada por los militantes de Morena, como le expresó el presidente del Consejo Estatal, Saúl Papaqui.

“Yo si estuviese en sus zapatos, cuando veo que están vendiendo el único pulmón ecológico de nuestra ciudad, (Flor del Bosque), no me iría al extranjero, me quedaría a defender a capa y espada al patrimonio de los poblanos. Si veo que están vendiendo edificios históricos del centro de nuestra ciudad, también levantaría la voz”.