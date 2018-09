La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la 25/a. Zona Militar, informó que el trámite para ingresar a las Fuerzas Armadas es gratuito.

Esto después de que a través de medios electrónicos se presentara un fraude que consistía en cobrar diversas cantidades con tal de iniciar su gestión de ingreso al Instituto Armado.

La dependencia recalca que realiza la difusión por medios digitales, sin embargo los trámites deben ser realizados por los interesados de forma personal en las instalaciones militares, sin intermediarios.

Los requisitos para aquellos interesados son:

-Ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad.

-Ser soltero y no vivir en concubinato.

-Tener dieciocho años cumplidos y no ser mayor de treinta.

-Contar con cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.

-Copia certificada del Acta de Nacimiento.

-Clave Única de Registro de Población (CURP).

-Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral.

-Certificado de estudios.

-Acreditar buena conducta mediante constancia expedida por la autoridad administrativa del lugar de su residencia.

Cualquier otra duda consulte la página oficial o acuda directamente a la instalación militar más cercana.

—

POB/JMVA