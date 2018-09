El 31 de agosto, el Congreso del Estado aprobó un decreto para suprimir el Patronato del Teatro Principal y que este pase a ser administrado por el Organismo Público Descentralizado (OPD) “Convenciones y Parques”.

La iniciativa enviada por José Antonio Gali, gobernador de Puebla, propone que ante la “duplicidad de funciones”, el Patronato –creado en 1990– desaparezca y sus bienes, recursos financieros y humanos deben transferirse al OPD Convenciones y Parques.

El inmueble del Teatro Principal deberá entregarse a la Secretaría de Finanzas y Administración para que lo destine al OPD, en un periodo de 30 días hábiles, después de la entrada en vigor del Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.

Además, la persona que se designe como liquidador del Patronato del Teatro Principal, deberá rendir informes cada 15 días a la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Cultura y Turismo.

Artistas en contra

Tras la desaparición del Patronato del Teatro Principal, diversas comunidades artísticas se han manifestado en contra de la operación por parte de un OPD, pues consideran que es un paso a la privatización y que será concesionado a un privado.

“Nuestra preocupación como comunidad artística de Puebla es que al tener Convenciones y Parques, dentro de sus facultades, la concesión de espacios se abra la posibilidad de que este inmueble histórico (Teatro Principal) sea concesionado a particulares”.

En un mensaje a medios, los artistas opinan que la privatización del Teatro Principal hará que su uso sea “inaccesible” debido a los altos costos de renta.

“Los artistas, de ahora en adelante, podremos tener acceso al inmueble cubriendo un costo de 44 mil pesos por la renta del espacio, sin considerar gastos y dando un porcentaje de las entradas al Ayuntamiento. Estas condiciones hacen imposible costear nuestro acceso al teatro”.

La comunidad asegura que desde el año pasado, varias compañías poblanas no pudieron utilizar el Teatro debido a que el inmueble ya no pertenecía a la Secretaría de Turismo, sino al OPD, cuando el decreto aún no era aprobado.

“No debería ser arrebatado del seno de su comunidad mediante la privatización, que obedece a intereses personales (…) la iniciativa aprobada por el Congreso del Estado, el 31 de agosto, no representa los intereses de los ciudadanos y mucho menos de los artistas poblanos”.

Mencionaron que la posible privatización del espacio afectará no solo a músicos, actores o bailarines, sino también a gestores culturales, diseñadores, vestuaristas, iluminadores y todos aquellos que estén involucrados en el arte y la cultura.

“El lugar emblemático de todo artista poblano es el Teatro Principal, del que hemos sido sacados por no poder pagarlo”.

¿Qué hace el OPD?

El OPD Convenciones y Parques fue creado en 2014, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, y hasta la fecha, es el operador de las cafeterías instaladas en espacios como el Centro Expositor, el Teleférico de Puebla, el Parque Ecológico, la Estrella de Puebla.

El OPD tiene “autonomía de gestión” aunque está sectorizado a la Secretaría de Turismo y tiene como funciones:

Concesionar el uso de salones, auditorios y demás áreas correspondientes al organismo.

de salones, auditorios y demás áreas correspondientes al organismo. Organizar y, en su caso, coadyuvar a la realización de eventos en sus instalaciones y espacios bajo su administración.

Concesionar los servicios y espacios bajo su administración, que sean susceptibles de ello y que su Órgano de Gobierno autorice.

bajo su administración, que sean susceptibles de ello y que su Órgano de Gobierno autorice. Generar, operar y administrar unidades de servicios, que permitan obtener recursos para su autofinanciamiento.

Lambertus Matthijs de Kool, director del OPD, tiene a su cargo la administración del Centro de Convenciones, Centro Expositor, Feria de Puebla, Parque Ecológico, Parque del Arte, Parque Metropolitano, la Hacienda de Chautla, Teleférico de Puebla y ahora el Teatro Principal.

De los datos disponibles, el OPD reportó en 2015, ingresos por 237 millones 886 mil 22 pesos.

—

POB/LFJ