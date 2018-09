Académicos, amigos, estudiantes, familiares e investigadores de las más diversas disciplinas estuvieron presentes en el homenaje que se realizó a Raúl Dorra, coordinador del Programa de Semiótica y Estudios de la Significación, uno de los más importantes de su tipo.

Dorra recibió de las manos de Alfonso Esparza, rector de la BUAP, la medalla “Francisco Javier Clavijero”, con la cual ingresó a la academia de profesores distinguidos de la institución.

En el Paraninfo del Edificio Carolino, en sesión solemne del Consejo Universitario el rector de la BUAP señaló:

Al recibir el máximo galardón que otorga la Institución, el escritor, traductor y estudioso de la palabra, Raúl Dorra, nacido en San Pedro de Jujuy, Argentina, residente en México desde 1976, año en el cual ingresó a la BUAP.

En su discurso, afirmó que hoy las políticas educativas centralizadas han ido ganando terreno y con estas las evaluaciones cuantitativas, los criterios estadísticos, la carrera por el puntaje y la atención focalizada en el resultado.

“Hay una política global de la que no podemos evadirnos, pero también hay opciones locales que es posible aprovechar. Creo que la presente administración es sensible a este respecto y ha buscado moverse equilibradamente en esa dirección, aunque sin duda esto no es fácil para una universidad pública de la magnitud de la nuestra, que crece en complejidad hacia adentro y hacia afuera dejando su impronta más allá de los salones de clase”.