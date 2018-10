Gabriel Biestro Medinilla, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Puebla, aseguró que los trabajadores de la administración pública estatal están “siendo obligados” a asistir a una marcha a favor de Martha Erika Alonso.

Sin dar detalles, el diputado sostuvo que tiene el conocimiento de 30 casos en los que los trabajadores del sector Salud y de Educación “están siendo presionados para que acudan a la marcha; y en caso de no asistir, son amenazados con ser despedidos”.

Dijo que el equipo jurídico de Morena y de sus partidos aliados están a disposición de los afectados para brindar asesoría jurídica.

Me han llegado muchísimas quejas de trabajadores al servicio del estado, de la educación y salud, donde me dicen que los están obligando a asistir con familiares a una marcha el domingo en supuesto apoyo a @MarthaErikaA bajo amenaza de despido si no van.@yeidckol @MBarbosaMX

— Gabriel Biestro (@Biestro) 4 de octubre de 2018