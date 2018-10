Fernando Fernández Font, rector del campus Puebla de la Universidad Iberoamericana, lamentó el grado de impunidad con que se presentan los asesinatos en Puebla y San Andrés Cholula, y consideró que las estrategias de seguridad y la respuesta de los uniformados ante los delitos, están siendo rebasadas por los delincuentes.

El rector recriminó al Secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, por lo que consideró una “falta de interés” en cuanto a la inseguridad, pues desde que la alumna Irlanda fue atracada afuera de la universidad -hace ya casi un año- prometió hablar con los estudiantes y “nunca se paró por la institución”.

“Es un hecho muy triste que llama la atención, que el estado de derecho ya no existe. Eso significa que cualquiera te puede matar en cualquier lugar y la autoridad no da respuesta inmediata. El delincuente puede pasearse con el arma y no pasa nada, eso es lo que nos preocupa”.