El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) confirmó la mañana de este viernes que detuvieron a un hombre en Florida por su presunta vinculación con la ola de paquetes bomba, enviados a figuras destacadas críticas a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La detención del hombre fue anunciada a través de la cuenta de Twitter del FBI, luego que los agentes federales acudieron a la ciudad de Plantation, en el sur de Florida, para indagar la oficina postal de donde salieron los paquetes sospechosos.

The #FBI can confirm we have one person in custody. There will be a press conference in Washington, D.C. at the Department of Justice at 2:30pm ET.

— FBI (@FBI) October 26, 2018