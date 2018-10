Más de 61 mil estructuras escondidas en la vegetación de las tierras de Guatemala, han sido descubiertas gracias a la tecnología láser de mapeo.

Un estudio publicado en la revista Science, reveló estos descubrimientos, que ofrecen un panorama de las actividades comerciales, religiosas y sociales de los antiguos Mayas. que vivieron en esta región del mundo, durante más de 2,500 años ( del 1000 a.C al 1500 d.C aprox)

Los antiguos Mayas vivieron del 1000 a.C al 1500 d.C aproximadamente en lo que ahora es el sur de México, Guatemala, Belice y al oeste de Honduras desaparecieron dejando atrás un legado cultural.

Thomas Garrison, un arqueólogo de la Universidad de Ithaca y colaborador del proyecto señaló:

“Estás viendo a una serie de reinos todos involucrados en esta historia política al estilo de Juego de tronos en la que se casaban, peleaban, se mataban entre ellos y se traicionaban”

La tecnología que utilizaron los arqueólogos se llama lídar, lo cual es similar a un zonar o aun radar, pero utilizar ráfagas de láseres para mapear un área.

El equipo, cuya labor fue financiada por la Fundación Patrimonio Cultural y Natural Maya (PACUNAM), anunció en febrero a través de National Geographic de que habían descubierto las ruinas y ahora han completado su análisis.

A partir de los datos obtenidos por el lídar, el equipo calcula que tal vez había entre siete y once millones de personas viviendo en las tierras bajas centrales de los Mayas durante el que es conocido como el periodo clásico tardío, que duró desde alrededor del 650 d. C. hasta alrededor del 800 d. C.

“Cuando hablas de tres o cuatro veces más de personas de las que previamente habías pensado, tienes que reconsiderar cómo se alimentaban, cómo se relacionaban y cómo manejaban la sobrepoblación”, dijo Garrison.

Después de construir su mapa, los miembros del equipo volvieron a visitar partes de la selva que habían estudiado previamente para verificar que las estructuras que identificaron a través del lídar realmente existieran.

