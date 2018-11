FOTOS: Fernando del Paso: “Escribir es todo un trauma”

Este 14 de noviembre, falleció el escritor, pintor y diplomático Fernando del Paso, a los 83 años de edad en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, aproximadamente a las 9 de la mañana.

Fernando del Paso fue reconocido con distintos premios por su producción literaria, nació el 1 de abril de 1935 en la Ciudad de México y su primera novela, José Trigo (1966), le mereció el premio Xavier Vilarutia.

Estudió el bachillerato de ciencias químicas y desde siempre se sintió atraído por las tiras cómicas de los diarios, se inició en la poesía y en las artes gráficas, pero se orientó hacia la novela.

También fue consejero cultural y cónsul general en la Embajada de México en París y dirigió la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz en la Universidad de Guadalajara entre otras actividades.

Durante una entrevista con el Instituto Mexicano de Bellas Artes (INBA) previo a un reconocimiento a su trayectoria literaria y diplomático mencionó:

“La literatura es mi quehacer más organizado. La plástica es una liberación muy personal… Escribir me angustia terriblemente, me cuesta un trabajo espantoso. Dibujar no, soy incluso más sociable cuando dibujo, puedo dibujar al mismo tiempo que converso con mi familia. Escribir es todo un trauma, debo estar aislado, me pongo de mal humor y tomo mucho café antes de decidirme a ahacerlo”.