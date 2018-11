El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la Caravana Migrante no cruzará la frontera ni podrán entrar a este país en busca del sueño americano. Asimismo, defendió su orden de enviar 5,200 soldados a la frontera con México, como parte de un plan de contingencia para confrontar el desplazamiento de centroamericanos.

En un discurso pronunciado en Tennessee, como parte de la agenda por las elecciones legislativas de esta semana, Trump comparó a los migrantes con criminales, contrabandistas e invasores, por lo que les pidió retornar a sus lugares de origen.

“Vamos a detener las ciudades santuario. Vamos a dejar de soltar a inmigrantes, detener la lotería de visa, y migración en cadena, y vamos a mantener a los criminales, narcotraficantes y terroristas, fuera de nuestro país, con mil y un demonios”, prometió.

Esta semana se realizarán elecciones legislativas en Estados Unidos, en las que se habrán de renovar gubernaturas, integrantes del Senado y del Congreso. El triunfo de los candidatos del Partido Republicano –al que pertenece Donald Trump –es indispensable para continuar con las políticas radicales lanzadas por el mandatario.

In just 2 days, the people of Tennessee are going to elect @VoteMarsha Blackburn to the United States Senate to protect your jobs, defend your borders, and CONTINUE MAKING AMERICA GREAT AGAIN! Get out on Tuesday and VOTE for Marsha! pic.twitter.com/BJhmItntMo

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2018