Este lunes 12 de noviembre, Stan Lee, co creador de Marvel Comics, falleció a los 95 años de edad, reportó el medio de espectáculos TMZ.

La hija de Stan Lee confirmó la noticia a TMZ y explicó que el estado de salud de Lee se complicó desde la madrugada y fue trasladado a un hospital en Los Ángeles, donde murió.

Stanley Martin Lieber, nombre real de Stan Lee, nació el 28 de diciembre de 1922 en la isla de Manhattan, en Nueva York. A la edad de 17 años consiguió un empleo como ayudante en la editorial Timely Comics, la que con el paso del tiempo se convirtió en lo que hoy se le conoce como Marvel Entertainment.

Fue uno de los más grandes en la historia de los cómics. Es el creador de decenas de superhéroes como Spiderman, Hulk, Iron Man, Thor, entre otros. Sus ideas fueron ilustradas por Jack Kirby y SteveDitko.

En el cine, Stan Lee hizo breves apariciones en las películas basadas en los superhéroes de Marvel, sumando más de 40 cameos filmados, aunado a las varias apariciones en programas de televisión, ya sea en vivo o animados.

La última aparición de Stan Lee se dio en el marco de la premier Mundial de Avengers: Infinity War.

Su carisma y su capacidad creativa influyeron en muchos autores jóvenes.

El creador de Marvel tenía neumonía, razón por la que se mantuvo distanciado de sus admiradores y de los reflectores.

Today, we lost a real-life superhero. Stan Lee, thank you for everything. pic.twitter.com/zH6YIlslnx

— The Academy (@TheAcademy) 12 de noviembre de 2018