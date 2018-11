OPINIÓN: Lo que nos enseñó la NFL

En los picks de la semana 10, atiné 9 de 14. La sorpresa: definitivamente el triunfo de Dallas en Filadelfia; una bocanada de aire para Jason Garrett y Jerry Jones.

Cuando ya nos frotábamos las manos y nos emocionaba pensar que estábamos a unos días de que diera inicio la Semana 11, que tenía como platillo principal el juego en México, la NFL canceló el partido. ¿La razón? el estado no óptimo de la cancha del Estadio Azteca y no por las “lluvias atípicas” como lo quisieron justificar.

Ahora, dos días después de la decisión, ¿qué más podemos decir del tema que no se haya dicho o repetido en todos lados? Claro, aficionados y periodistas nos sentimos sumamente consternados, enojados y con muchos sentimientos encontrados por la decisión.

Y no es que la NFL sea la que gire alrededor de México y mucho menos en el deporte mexicano; pero, considero, que se trató de un evento enorme que además de las derramas económicas, ponía a nuestro país en posibilidades, después de tres años, para ser considerado y tener más fechas en la temporada. Recientemente, la NFL anunció que la temporada 2019 incluye 4 juegos en Londres. Después de Estados Unidos, México es el país que más aficionados a la liga tiene. Un buen principio, ¿no?

No abundaré en lo consternados que estamos los aficionados por este hecho triste e indignante. Pero sí haré unos apuntes de cómo es que la cancha del Azteca llegó a estas condiciones y por qué, teniendo en cuenta que aumentaría su actividad, nadie revisó que el pasto híbrido lo resintiera.

Hace unos meses, cuando el Cruz Azul anunció que sería local en el Azteca, se decidió “cambiar” a híbrido para soportar la actividad que eso conllevaba: jugar hasta cuatro partidos por semana (Liga y Copa), más la liga Femenil.

El cambio se realizó en julio y en agosto, casi un mes después, las afectaciones comenzaron a salir pero fueron minimizadas por Enio Cubillo, director de la empresa Turf Manager, encargada del mantenimiento, justificando que eran “normales”. Incluso, en una entrevista para Milenio dijo que el Azteca tendría “el mejor césped de México”. Luego, Raúl Barrios, ahora ex director de operaciones del Estadio Azteca, dijo en otra entrevista que el cambio de pasto “no era necesario”.

Llegó octubre, el mes previo al partido de la NFL y recibió el concierto de Shakira al que se estima, asistieron más de 50 mil personas; luego, siete días antes de la cancelación, se realizó el concierto de Telehit. Aún bajo esos compromisos, ¿quién demonios hacía las revisiones? Se confiaron y pensaron que no pasaría nada, al final ¡es el Estadio Azteca!

Hoy, la NFL ha exhibido, ha dado una muestra clara y sobre todo, una lección: si no está bien, no se hace.

No imagino a la NFL aceptando los estándares a los que está acostumbrada la Liga MX, ni aceptando “como va” por la presión de marcas, dueños o intereses ajenos al deporte. La NFL es polémica, sí. Pero no en estos casos.

Toda posibilidad y cabildeo se acabó cuando entró el sindicato de jugadores y se negaron a llevar a cabo el encuentro si las condiciones de la cancha no eran las adecuadas. Eso fue suficiente para cancelarlo.

Insisto, es un tema de fondo y no de forma. Es la propia naturaleza del juego, de quienes los dirigen, de quienes los siguen. ¿Qué dirá ahora la Liga MX? Tiene enfrente la liguilla y el Estadio Azteca albergará los juegos de Cruz Azul y América.

¿Suspenderá los juegos? ¿Buscará sedes alternas? No lo creo.

Para los que se preguntan qué pasará con los que compraron boleto, los organizadores les tienen una solución, ¡viajen a Los Ángeles!

Pronóstico Semana 11:

Packers vs Seahawks

Cowboys vs Falcons

Panthers vs Lions

Titans vs Colts

Buccaneers vs Giants

Texans vs Redskins

Steelers vs Jaguars

Bengals vs Ravens

Raiders vs Cardinals

Broncos vs Chargers

Eagles vs Saints

Vikings vs Bears

Chiefs vs Rams