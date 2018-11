Hillary Clinton, excandidata presidencial en Estados Unidos, pidió a los ciudadanos norteamericanos salir a votar contra la intolerancia y corrupción del actual mandatario, Donald Trump.

A través de su cuenta de Twitter, la militante del Partido Demócrata sostuvo que Trump ha encabezado un gobierno que ataca y socava los valores e instituciones democráticas, a través de la mentira, por lo que llamó a los electores a decir “basta”.

“En los últimos dos años, hemos visto cómo este Gobierno ha atacado y socavado nuestros valores e instituciones democráticas. Hoy, decimos basta”, afirmó.

But we won't just vote against radicalism, bigotry, and corruption today.

We'll vote for fantastic candidates all over the country—including a historic number of women—who want to raise wages, fight for justice, and help more people get health care.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 6, 2018