Si lo que buscas es pasar un Buen Fin acompañado de tu pareja -o no-, con jacuzzi, bebidas y sexo incluido, no cuentes con los moteles de Puebla. Los administradores centrales de estos centros de diversión para adultos no dispusieron de ofertas, promociones u obsequidos durante el fin de semana más comercial en México.

Poblanerías realizó un sondeo rápido entre los 10 moteles de Puebla más buscados en Google. En ninguno se habló de información sobre las ofertas de Buen Fin.

Incluso, en algunos de los centros manifestaron sarcasmo y risa, al asegurar que no necesitaban de estas promociones para contar con lleno en sus cuartos.

Los sitios consultados por Poblanerías fueron:

Motel Shangai, en la parte trasera de Plaza Crystal.

Motel Palmas, ubicado en la 10 poniente 2117.

Motel Atenas, en la esquina de la Recta a Cholula y la calzada Zavaleta.

Motel Picasso, a un costado del extianguis de coches La Ciénega.

Motel Veneciano, en bulevar Forjadores número 1307.

Motel Divertidísimo, en la colonia Arboledas de Loma Bella.

Motel París, en la Diagonal Defensores de la República número 932.

Motel Faraón, de la colonia Santa María.

Motel Rush, ubicado en bulevar Valsequillo 616

Motel Bahamas, en el bulevar San Juan 4503 en la colonia Ampliación Reforma.

Los moteles elegidos cuentan con características similares como: precio de 250 a 2,500 pesos por la renta de cuatro horas en una habitación. Servicios de agua caliente, televisión por cable, internet por WiFi.

Los lugares más sofisticados poseen jacuzzi y hasta domos para observar el cielo y las estrellas; o bien, artículos y escenografías cambiantes.

Otra forma de pasar acompañado este Buen Fin es:

🎥 ¡Aprovecha! Este fin de semana inicia el Tour de Cine Francés en el CCU de la BUAP. ¡Etiqueta a quien te invitará las palomitas! 🍿 Posted by Poblanerías on Friday, November 16, 2018

—

POB/AAG