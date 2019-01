FOTOS: “Difícil conciliar el pasado con el futuro” Alfonso Cuarón

Embed from Getty Images

La película Roma, dirigida por el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, consiguió dos premios Golden Globes la noche de este domingo 6 de enero, en la 76 entrega de estos reconocimientos a lo mejor de la cinematografía mundial.

El cineasta mexicano recibió el premio al mejor director y a la mejor película por el filme en blanco y negro que narra la historia de una trabajadora doméstica en una colonia de la Ciudad de México, en los años 70.

Al recibir el premio a la mejor película, de manos del actor estadounidense Harrison Ford, el director mexicano agradeció a sus productores y socios, “por haber hecho posible esta película improbable”.

Tras recibir ambos reconocimientos, en una entrevista para los Golden Globes Awards, Cuarón señaló que esta es la primera película en al que ha realizado un proceso sin miedo y en la que ha apostado todo.

El cineasta también se mostró sorprendido por la nominación, y aque consideró que un drama mexicano, en blanco y negro no es lo más “probable”, e indicó que había muchas grandes películas de otros cineastas que admira mucho.

