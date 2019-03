La empresa Evercore dejará de administrar los recursos recaudados por el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y otro que maneja las participaciones federales que recibe el estado de Puebla, informó Jorge Estefan Chidiac, secretario de Finanzas y Administración.

“Vamos a iniciar un procedimiento para cambiar de fiduciario en los dos fideicomisos que tiene Evercore, no deseamos continuar con Evercore, se está fusionando con CI Banco y efectivamente se fusione o no, nosotros no deseamos continuar con Evercore”.

Desde 2012, Evercore, propiedad de Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, administraba fideicomisos de los ingresos del ISN para el pago a proveedores y contratistas de la entidad.

El objeto del fideicomiso, según el contrato firmado en el gobierno de Rafael Moreno Valle, es la administración de recursos y el pago de obras contratadas a través de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

Sin embargo, el instrumento ha sido criticado por comprometer ingresos de la entidad, sin que dichas erogaciones se reflejen en el monto final de la deuda pública.

En 2016, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó un amparo contra el fideicomiso de Evercore al considerar que fue creado con base en una ley “a modo” y fue avalada por los diputados de la LIX Legislatura, con el fin de permitir el ocultamiento de la deuda real generada en el sexenio de Moreno Valle.

