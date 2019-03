OPINIÓN: El ABC de la Marihuana 3.0

Ya expliqué los aspectos generales de la marihuana, sus usos y derivados. Ahora sí, pasemos a la parte recreativa, las distintas formas para fumar.

En México donde todavía no se ha descriminalizado, aún es difícil conseguir concentrados (redacté difícil, no imposible) y es más difícil conseguir aislados y destilados, esto por la tecnología que requiere; por ello me enfocaré en las formas de fumar la marihuana “molida”.

Porro

Una de las formas más tradicionales y queridas para fumar, el porro. Este no es más que un cigarro de marihuana, pero a diferencia de los cigarros de cajetilla, la esencia del porro reside en el “forjado”, esto permite añadir la cantidad de marihuana que uno guste y así determinar el tamaño del porro.

Los elementos requeridos son “sabanas” suelen ser de celulosa, de arroz o de cáñamo, un filtro y marihuana molida. Aprender a “forjar” toma práctica y todo está en el filtro, el diámetro de este determina el grosor final del porro.

Blunt

El principio del blunt es el mismo que el del porro, solo que cambia el material (hoja de tabaco) y el largo del producto final. Además, la combustión de un blunt es más lenta, por lo que dura más. Un atractivo que se le ha logrado añadir con mucho más aceptación al blunt que al porro han sido los sabores.

Pipa

Otra forma bastante popular para fumar es la pipa, pues normalmente son pequeñas, fáciles de usar y por sus diseños y materiales varios (vidrio, madera, metal, piedra) suelen ser objeto de colección.

One hitter

El one hitter, o lo que se traduciría como “un solo golpe”, es una pipa horizontal, esto quiere decir que el tazón no está arriba, si no al frente, mucho más pequeña y discreta que cuenta con el espacio suficiente para un toque o dos. Suelen ser de diverso materiales al igual que las pipas.

Bubbler

Los bubbler o “pipas de agua” son pipas de vidrio, pyrex o silicón con un espacio adicional en la parte inferior que permite añadir una pequeña cantidad de agua. Esto permite que el golpe sea mucho más ligero, pues el agua “filtra” el humo.

Bong

El bong es como el papá del bubbler, además de una de las formas más populares, junto con el porro y la pipa, para fumar; pues el hecho de que sea verticalmente alargado permite que el humo además de ser “filtrado” por el agua, se enfríe al recorrer de base a punta.

Al igual que las pipas, los bongs suelen ser de diversos materiales, pero principalmente de vidrio. Esto en los útlimos años, al igual que las pipas de vidrio, los ha vuelto objetos de colección, pues se han vuelto el sustento de diversos sopladores de vidrio que han iniciado una carrera por diseñar bongs y pipas con diseños únicos.

Los bongs también suelen ser adaptados para poder fumar concentrados, los adaptadores se llaman “clavos” y suelen ser de vidrio, aunque en los últimos años han surgido “clavos” de metal que permite calentar los concentrados a través de electricidad, a diferencia de los de vidrio que se calientan con un soplete.

Vaporizadores

Por último uno de los métodos más recientes, pero que ha adquirido rápida popularidad por ser un método más sano a la combustión, la vaporización.

A diferencia de los métodos anteriores al vaporizar no hay combustión, pues los vaporizadores utilizan electricidad para calentar la hierba justo antes del punto de combustión, logrando así que emita vapor libre de humo y que consiste principalmente de cannabinoides y terpenos.

Puntos de combustión de los distintos cannabinoides

La temperatura ideal para vaporizar, de acuerdo con un artículo del Royal Queen Seeds, blog dedicado a la difusión de información del cannabis, es de 201ºC. Si se desea una sensación menos intensa se puede poner la temperatura, si el vaporizador lo permite a 180ºC, esto permitirá disfrutar más de los terpenos, o sea del sabor.

Aquí una lista de cannabinoides, su temperatura de combustión y los usos que dicho cannabinoide de forma individual puede tener:

THC-A (105ºC): Protege en contra de enfermedades neuro degenerativas, utilizado en tratamientos de epilepsia y espasmos musculares.

CBD-A (120ºC): Antiinflamatorio, antibacterial, inhibe el crecimiento de las células cancerígenas.

a-Pinene (155ºC): Antiinflamatrio, bronquiodilatador, ayuda con la memoria, antibacterial.

THC (157ºC): Psicoactivo, anti proliferativo, ayuda con la reducción del dolor, estimulante del apetito, supresor de espasmos mus

B-Cariofileno (160ºC): Anti inflamatorio, analgesico, protege las células que revisten el tracto digestivo.

B- Mirceno (168ºC): Efecto sedativo, ayuda con trastornos del sueño, relajante muscular.

D-Limoneno (176ºC): Ayuda con el reflujo ácido, la ansiedad y es antidepresivo.

CBD (180ºC): Neuro protector, promueve el crecimiento óseo, anti bacterial, alivia la depresión.

CBN (185ºC): Alivia el dolor, anti insomnio, anti bacterial, anti inflamatorio, anti convulsivo.

D-Linalool (198ºc): Anestésico, anti convulsivo, analgésico, anti ansiedad.

Humeleno (198ºC): Anti bacterial, anti cancer, anti inflamatorio, anti convulsivo.

CBC (220ºC): Promueve el crecimiento celular, reduce el estrés crónico y la depresión, anti inflamatorio.

Combustión (232ºC): Liberación de gases tóxicos.

Hay que recordar que el hecho de que la marihuana tenga componentes químicos que ayuden a inhibir el crecimiento celular esto no excluye al humo creado por la combustión de, como cualquier otro elemento en combustión, ser tóxico.