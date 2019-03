Este viernes [8 de marzo] llega a las salas de cine en México la primera película de superhéroes del año, Captain Marvel, protagonizada por Brie Larson y que servirá como preámbulo de la esperada Avengers: Endgame.

Captain Marvel es la primera película del Mundo Cinemático de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) con el rol femenino como protagonista, de ahí que el estreno, en la mayoría de los países, se dé el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

¿Quién es Capitana Marvel?

De acuerdo con el portal SuperAficionados, Capitana Marvel fue creada por Roy Thomas (escritor) y Gene Colan (artista) en 1968. “Carol Susan Jane Danvers” es amiga del original “Capitán Marvel”, quien pertenece a la raza alienígena de los “Kree” y conoce a “Carol” tras viajar a la Tierra para saber si los humanos no son una amenaza para su planeta.

Durante sus primeros años Carol Danvers fungiría como novia y damisela en apuros, hasta que en la edición Captain Marvel #16-18 adquirió poderes similares a los de Capitán Marvel como resultado de un accidente en un enfrentamiento entre Marvel y su enemigo Yon-Rogg.

A partir de la década de 1970 Ms. Marvel comienza una búsqueda de personalidad que culminará en 2012 con la publicación de Captain Marvel Vol 7 #1 y que es la que se representa en la película.

Entre las habilidades que posee están la fuerza sobrehumana, el vuelo, facultad para anticipar en algunas ocasiones lo que va a suceder, así como poder manipular el calor, el espectro electromagnético y la gravedad.

Los protagonistas de la película

“Capitana Marvel” (Brie Larson) tendrá a “Nick Fury” (Samuel L. Jackson), quien mostrará una personalidad un poco más abierta al humor, comparada con las otras cintas del MCU.

En la época en la que interactúan se explicará el pasado de “Shield” y el de los “Kree”. Los enemigos naturales de los “Kree” en los comics son los “Skrulls”, quienes serán los antagonistas de esta película.

Además de Larson y Jackson, la cinta es cuenta con figuras como Jude Law, Ben Mendelsohn, Lashana Lynch, Gemma Chan, Lee Pace, Clark Gregg y Annette Bening.

Rompiendo estereotipos

El uniforme de la protagonista se buscó hacer de forma que se resaltara como una combatiente intergaláctica y que se evitara explotar el estereotipo femenino con el que son dibujadas las heroínas en los comics.

“‘Capitana Marvel’ elimina por completo la sexualización de su heroína, dotando a ‘Carol’ de un aspecto propio de una guerrera y adecuado a su historia. Fue algo sobre lo que ni siquiera tuve que hablar, desde mi primera conversación con Marvel, el traje era así”, indicó Brie Larson en la función de estreno en Estados Unidos.

Un último adiós

Tras la muerte de Stan Lee en Noviembre de 2018, MCU le rendirá un tributo en la película que espera ser sumamente emotivo para los fans.

Escenas postcréditos

Serán dos escenas extras las que se puedan disfrutar al término de los créditos, ambas esclarecerán los acontecimientos siguientes del MCU que producen Marvel y Disney, especialmente Avengers: Endgame que se estrena en abril.

¿Qué sigue para el MCU?

Luego de la llegada a los cines de Captain Marvel y Avengers: Endgame, se han confirmado al menos seis películas que continúen con el éxito de la franquicia cinematográfica: Spider-Man: Far From Home, a estrenarse este 2019, Black Widow, Doctor Strange 2 y The Eternals para 2020, Black Panther 2 para 2021 y Shang-Chi, que aún no cuenta con fecha oficial.

