Con un registro de 391 participantes provenientes de cuatro continentes (América, África, Asia y Europa), quienes presentaron los principales resultados de los experimentos ALICE, ATLAS, CMS, LHCb y NA62, así como las más recientes contribuciones teóricas en la física de colisionadores a las energías del LHC, llegó a su fin la séptima edición de la Conferencia Anual de la Física del Gran Colisionador de Hadrones, LHCP 2019, cuya sede fue la BUAP.

Durante la 7th Annual Conference of the Large Hadron Collider Physics se presentaron en total 172 contribuciones orales (pláticas plenarias y sesiones paralelas) y 72 posters, en cinco salas del Complejo Cultural Universitario, donde se desarrollaron estas actividades del 20 al 25 de mayo.

Hubo además un proceso de selección para premiar a los cinco mejores posters expuestos en esta reunión científica, entre los que resultaron ganadores el de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP: Néstor Raúl Mancilla Xinto, María Magdalena Castro Sam y Nadia Mariana Leal Reyes; titulado The ratio of pion, kaon and proton particle production in high multiplicity pp over dilute pp at LHC energies.

También se realizaron actividades de difusión científica, entre las que destacó la exposición Origin, con apoyo del CERN, la UNAM, el Cinvestav y la FCFM-BUAP, en la cual se dieron a conocer obras artísticas de estudiantes y profesores de la Escuela de Artes de la BUAP, así como una conferencia plenaria del pintor mexicano Pedro Trueba.

En la sesión de clausura se presentaron resúmenes de los principales resultados teóricos y experimentales discutidos en la LHCP 2019, así como una plática sobre la búsqueda de materia oscura, en experimentos de astrofísica y en colisionadores.

La octava edición de la LHCP 2020 se llevará a cabo en París, en mayo próximo, mientras que la novena edición de esta conferencia científica será en Taipei, Taiwan, en 2021.

—

POB/JCSD