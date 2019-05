10 memes para recordar a Grumpy Cat

La gata Tardar Sauce (Salsa Tártara en español), mejor conocida en internet como Grumpy Cat, gato gruñón o gato amargado, cuya imagen fue utilizada para generar una infinidad de memes, falleció a los 7 años el 14 de mayo.

A través de las redes sociales de Grumpy Cat, sus dueños anunciaron el fallecimiento de Tardar Sauce, a causa de una infección urinaria.

Some days are grumpier than others… pic.twitter.com/ws209VWl97

— Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) May 17, 2019