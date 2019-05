HBO explica el error con el vaso de café en GoT

El domingo pasado, 6 de mayo, durante el antepenúltimo episodio de la serie “Game of Thrones” se volvió viral un error por parte de la producción de dicha serie. Este fue que en el set de una escena apareció un vaso de la cadena de cafeterías “Starbucks”.

Have to be honest, always saw #GameOfThrones to be more a @DeathWishCoffee kinda of place as opposed to bland old @Starbucks – but I guess what Daenerys wants in her latte & where she wants it from is what Dany gets, but really guys? https://t.co/3WUGNZS8PM pic.twitter.com/UyZV75GEuP

— Dominic Patten (@DeadlineDominic) May 6, 2019