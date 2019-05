OPINIÓN: La marihuana, los golpes y el deporte

El 30 de mayo, Lizeth Flores, compañera periodista de Poblanerías, dedicó su columna a tocar el tema de la NFL considerando el uso de la marihuana durante la temporada.

De los datos que destacan, están la declaración de Martellus Bennet, ex ala cerrada de los emparrillados, con 10 años y 6 equipos de experiencia; en esta menciona que, un 89% de los jugadores de la NFL consumen marihuana, bajo un uso medicinal. Además del rechazo por parte de la CBS de transmitir, durante el medio tiempo de Súper Tazón, un comercial de la empresa Acreage Holdings (una comercializadora del cannabis en Estados Unidos) de 30 segundos, donde se explicarían los beneficios de la marihuana y su uso medicinal.

Cerca del 85% de los jugadores de la NFL y NBA han consumido marihuana

De acuerdo con la declaración citada de Bennet, cerca del 90% de los jugadores de la NFL consumen marihuana; pero esta no es la única liga profesional en la que esta planta se utiliza con fines medicinales, Kenyon Martin, ex jugador de la NBA con 15 años y 6 equipos de experiencia, mencionó en un reportaje a Bleacher Report, que un 85% de la liga utiliza la planta.

En el mismo reporte, Shaun Smith, ex liniero defensivo con 9 años y 11 equipos de experiencia, declaró:

“Al menos 80% [de los jugadores han consumido]. Lo entrenadores también lo hacen. Los de arriba lo hacen, hay mariscales de campo que lo hacen. Capitanes o líderes de equipos lo hacen; incluso, lo hacen igual o más que yo. Cada quien tiene sus razones para hacerlo. Lo usan para el dolor. Somos tipos grandes, nos duele el cuerpo.”

Al ser cuestionado sobre “¿cómo ayuda la marihuana con el dolor?” Ryan Clady, ex liniero ofensivo con 9 años y 2 equipos de experiencia, comentó: “Todo fin de semana es como un choque de carro”.

Por otra parte, Bo Scaife, ex ala cerrada con 7 años y 3 equipos de experiencia, comentó:

“Sabes, tuve todo un viaje lleno de lesiones en la NFL, me lesione el ligamento cruzado tres veces. Estuve en analgésicos desde una temprana etapa de mi vida, me las daban sin dudar. Para mi fue más fácil comenzar a fumar y tener los beneficios de la marihuana, como una opción viable sobre los analgésicos. Creo que la gente no ve que esta es una medicina”

Además, en entrevista con Rolling Stone, Blake Griffin, ala-pivote de los LA Clippers, comentó que:

“En lo personal no me afecta, pero creo que muchos jugadores se beneficiarian de ella y dejarían de consumir los analgésicos, que tiene más efectos a largo plazo. Por eso creo que votaria que sí. Creo que hace sentido”

Pero… ¿A qué analgésicos se refieren?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) divide los analgésicos en una escalera compuesta por tres escalones. De acuerdo con una investigación realizada por Bleacher Report en 2017, el uso de Vicodin (Hidrocona; a su vez derivado de la Codeína) y Oxicodona “es cada vez mayor en la liga, incluso más que el de Toradol.”

Curiosamente mientras redactaba esta columna, en CDMX fue decomisada una caja de dulces con aproximadamente un kilo de aparente fentanilo cuyo destino era Óregon, Estados Unidos.

Opioides bajo prescripción vs marihuana

Nate Jackson, ala cerrada con 7 años y 3 equipos de experiencia, redactó en una columna para el NY Times: “El tratamiento estandarizado para el dolor en la NFL son analgésicos e inyecciones antes del partido.”

Además, retomó el caso de Josh Gordon, quien fuera suspendido 5 partidos después de salir positivo (de marihuana en su cuerpo) en un exámen. Pero recalca: “Rompió las reglas. Lo entiendo. Pero esta es una regla absurda que equipara a la marihuana con los opioides y el PCP (fenciclidina).”

En la columna Jackson, retoma el dato de que 17 mil estadounidenses fallecieron debido a una sobredosis de analgésicos en 2011; y escribe: “Esas son las mismas pastillas que a mi me daban en botes llenos para tratar una lesión.”

En una investigación realizada por ESPN en 2009, en la que se entrevisto a 644 ex jugadores de la NFL, salieron datos clave aterradores:

52% de los jugadores retirados dijeron haber usado analgésicos mientras estaban activos. De ese porcentaje 71% reconoció haber hecho mal uso de los mismos; y peor 15% confesó haber hecho mal uso de las drogas en los últimos 30 días.

Los jugadores que abusaron de los opiodes, bajo prescripción, mientras en activo tenían más posibilidades de abusar de las mismas en el presente , que aquellos que siguieron la receta.

, que aquellos que siguieron la receta. 63% de los jugadores retirados que usaron analgésicos, mientras jugaban, obtuvieron la receta de una fuente no medica: un compañero, coach, entrenador, miembro de la familia o en un caso extremo, vendedor por internet.

Retomando la columna de Jackson en la que defendia el caso de Josh Gordon; redactó:

“Está lo suficientemente en forma para correr decenas de jugadas a la ofensiva. Memoriza extensos libros de jugadas, lenguaje de señas, lenguaje en código para el cambio de jugadas por parte del mariscal de campo y se adhiere a los horarios casi militares de la NFL. Parece un hombre con el control total de sus facultades.”

Como último dato conmocionador, el portal del Instituto Nacional para el Abuso de Drogas en Adolescentes (NIDA for Teens, por sus siglas en ingles), reporta: “al ser los opiodes bajo prescripción quimicamente similares a la heroína, mucha gente que abusa de estos termina usando heroína.”

PD Si todos estos datos y testimonios de “grandes figuras del deporte”, no le convencen de que cada droga es distinta, y que hay drogas mucho más peligrosas que otras, tal vez mi testimonio de “civil promedio” lo haga:

Tengo 21 años y fumo marihuana. Trabajo y estudio desde hace 2 años, soy editor y fotógrafo en este portal. He estado en dos universidades reconocidas del país y en ambas con promedio arriba de 9, he cubierto un periodo electoral y voy por el segundo, diario camino a la universidad, entreno un arte marcial, soy fan del senderismon toco la batería y últimamente he estado escalando. Todo esto para dejar la siguiente reflexión, si usted fuma marihuana y no puede llevar a cabo su día a día, el problema no es la planta, es su falta de motivación.