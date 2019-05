El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla, expulsará a Leobardo Soto Martínez, Vanessa Barahona y Javier López Zavala por apoyar la campaña de Miguel Barbosa, informó Cristina Ruiz Sandoval, subsecretaria de activismo político del CEN.

Se refirió a los militantes como unos “mal agradecidos” pues gracias a través del partido hicieron su carrera política y aseguró, serán juzgados por los ciudadanos.

“Es una lástima que haya priistas que no hagan el agradecimiento, el reconocimiento a un partido que les ha dado la oportunidad, aquí estamos los que somos y los que debemos estar, los que no están es porque no eran, entonces ya son ex priista, porque abandonaron a su partido cuando más los necesitan”, agregó.

Con el PRI, Leobardo Soto Martínez, fue diputado federal; Vanessa Barahona de la Rosa, se desempeñó como delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Javier López Zavala, contendió por la gubernatura de Puebla y ocupó plazas en el gobierno local, así como Carlos Meza Viveros, también se desempeñó como funcionario estatal y diputado local.

