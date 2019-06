Durante la gira de agradecimiento, Miguel Barbosa Huerta, gobernador electo de Puebla, prometió a los ciudadanos un gobierno sin distingo de ideologías partidistas.

Opinó que, por segunda ocasión, la coalición Juntos Haremos Historia fue la mejor opción, y aseguró que ganó “dos veces”; y, ahora que estará al frente del Poder Ejecutivo, aseguró que dará desarrollo y crecimiento a todos los municipios, sin importar de qué partido político emana su autoridad local

“A toda la sociedad hay que demostrarle que siempre fuimos nosotros, por eso ganamos y hoy en la gira de agradecimiento refrendo mi compromiso de ser un gobernador accesible y cercano a la gente, que si me buscan par dialogar los escuche (…) no seré un perfumado, no un vanidoso, alguien sencillo, por eso les digo que voy a cumplir y daré lo mejor de mi vida en este gran esfuerzo que se llama Puebla, ¡Gracias poblanas, gracias poblanos!”.

El gobernador electo garantizó que terminará con el hartazgo de la sociedad que existe por el “mal trato” que recibió en sexenios anteriores, “hoy la sociedad se siente agraviada por eso habrá una nueva forma de hacer política”.

En ese contexto, anunció que cancelará el servicio de escoltas a ex gobernadores, al considerar que son recursos de los poblanos que no pueden ser usados para quienes “ya no sirven al estado”.

De esta forma, el servicio de escolta será –únicamente– para los servidores públicos relacionados con el tema de seguridad y para él, como parte de un protocolo que debe tener cualquier gobernador.

Mencionó que la iniciativa será enviada al Congreso local.

Siguiendo con la nueva forma de gobierno, Barbosa aseguró que hará una “limpia” en las dependencias, debido a que hay una cantidad impresionante de “aviadores”.

“Que les diga Verónica Vélez cuántos aviadores hay en Puebla Comunicaciones; 279 servidores públicos, ¿creen que sea un número normal en un lugar así? Ahí se alojan personas que trabajaban en empresas privadas de quienes estuvieron al mando de ese lugar y todo eso se revisará”.

Lo anterior –aseguró– “irá de la mano” con la Ley de Austeridad que implementará en su gobierno donde se eviten los gastos superfluos.

Informó que, en los próximos días, se reunirá con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, a quien le presentará sus proyectos de gobierno e infraestructura en los que se requiere un financiamiento federal.

Además, dialogará temas relacionados con Seguridad, algunos nombramientos de estado así como la modernidad que tiene en mente establecer en Puebla, lo cual está relacionado con la transformación del régimen político y jurídico.

—

POB/LFJ