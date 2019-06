El domingo 30 de junio, por el cierre de la Temporada Artística Primavera 2019, la Compañía de Danza Contemporánea BUAP CCU y el Coro Sinfónico BUAP estrenarán el montaje Broadway: voces en movimiento.

La función se llevará a cabo a las 17:00 horas, en el Teatro del Complejo Cultural Universitario de la BUAP, e incluirá los medley de memorables musicales como Los miserables, José el soñador, El fantasma de la ópera y West Side Story.

El maestro José Antonio de la Rosa, subdirector de Desarrollo Artístico y Cultural del CCU BUAP, explicó que ha sido un intenso trabajo de montaje en el cual primero hicieron una selección de los temas que integrarían el programa, posteriormente se coordinó la música, la interpretación de los bailarines de la Compañía de Danza Contemporánea BUAP CCU y las voces del Coro Sinfónico BUAP, para realizar una propuesta artística.

El programa iniciará con dos piezas del icónico compositor, escritor, productor y director de teatro musical Andrew Lloyd Webber: A Concert Celebration, con arreglos de Mark Brimer y Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat Medley, con arreglos de Roger Emerson. Posteriormente, interpretarán: Les Misérables Medley y West Side Story Medley. El programa finalizará con dos temas de The Phantom of the Opera.

