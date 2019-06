Enrique Cárdenas Sánchez, candidato de Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, aceptó que los resultados electorales del 2 de junio no le favorecen y anunció que no impugnará la elección.

En un mensaje a medios, Cárdenas Sánchez dijo que respetará las cifras que muestra el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los cuales muestran una victoria para Miguel Barbosa Huerta.

El ex rector de la UDLAP agradeció a las personas que lo apoyaron e impulsaron “a seguir en el camino” y mencionó que es necesario un cambio profundo, donde todos los poblanos tengan la oportunidad de salir adelante.

“Nos da mucho gusto confirmar que obtuvimos una gran mayoría en la ciudad de Puebla y la zona conurbada, lamentablemente solo 33% de los electores acudieron a las urnas y su proceso dejó mucho que desear”.

El candidato en común dijo que miles de poblanos ganaron confianza, credibilidad, esperanza y un empoderamiento que como sociedad, no pueden dejar ir.

“No me comprometí con Puebla para acceder a un puesto de poder. No competí para ganar un puesto y enriquecerme. Tomé la decisión de participar en un momento difícil para Puebla y para México. Salimos a dar la cara por Puebla y por sus ciudadanos, y el hecho de que no hayamos ganado, no implica que ese compromiso haya terminado. El futuro de Puebla no termina en esta elección. Seguiremos dando la batalla hasta que la deuda de nuestro estado esté saldada”.

Al finalizar el mensaje, Enrique Cárdenas dijo que se mantendrá en la batalla para exigir a los gobernantes y clase política que paren sus excesos y que no gobiernen para sí mismos, sino para la sociedad.

POB/LFJ