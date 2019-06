Desde los ocho años, María José Rodríguez “Majo Rodríguez” pisa el acelerador. Impulsada por su papá, la piloto poblana ha estado detrás del volante por 12 años consecutivos, tiempo en el que ha cosechado varios triunfos.

En entrevista con Poblanerías, Majo Rodríguez platica que comenzó en los karts y, lo que parecía ser un hobby, se convirtió en su profesión. Ahora, con 20 años, la piloto se ha consolidado como un referente dentro del automovilismo y también habla sobre el papel de las mujeres dentro de este deporte.

La piloto es una de las pocas mujeres que ha conseguido la bandera de cuadros en las categorías Mikels Trucks de Nascar; y en los tractocamiones Freightliner en la Supercopa.

“Al inicio sí fue muy difícil entrar a este deporte porque es un ambiente completamente de hombres, en el cual recibí comentarios malos, se me presentaron muchos obstáculos, pero los he podido superar y me he ganado el respeto de muchos pilotos, de mucha gente porque he demostrado que las mujeres podemos estar tras el volante y tener un buen papel”.

“Yo tengo un lema, «detrás del casco no existe género» y en la pista todos somos iguales, todos vamos con todo y eso me ha ayudado a en la pista ser competitiva, a luchar por mis objetivos, por mis sueños que es estar en los primeros lugares”.

La poblana se ha consolidado como un referente dentro del automovilismo mexicano y actualmente compite en tres de los campeonatos más importantes de México que es Nascar Peak, Supercopa y Notiauto.

“Ya son ocho años de estar luchando contra esto [críticas], cada vez vamos creciendo más. Ahorita me encuentro compitiendo en tres de los campeonatos más importantes de México: la Nascar, donde corro en la categoría Mickels Trucks, que es previa a la Nascar V8; corro en la «Supercopa», con los tractocamiones freightliner; y en la Copa Notiauto en la categoría TC 2000”.

Del 21 al 23 de junio, el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc abre sus puertas para recibir una fecha de Nascar México y los poblanos tendrán la oportunidad de ver a Majo Rodríguez correr.

Ella considera al autódromo poblano su casa y agradeció a la afición que siempre acude para brindarle su apoyo.

“Para mí es un orgullo correr aquí y más increíble ver la grada llena de la afición poblana, a mi me motiva que haya gente que venga a apoyarnos a nosotros los pilotos poblanos, y agradecida con ellos porque sé que estar bajo el sol o la lluvia apoyándonos es difícil pero, a mi me encanta correr aquí, me apasiona muchísimo”.

