Helicóptero se estrella en edificio de Manhattan

Un helicóptero se estrelló en la parte superior de un rascacielos en Manhattan, Nueva York, causando la muerte de una persona, de acuerdo con lo informado por autoridades locales.

MAN 2-ALARM 787 7 AVE, HIGH RISE HELICOPTER CRASH ON TOP OF BUILDING, — FDNYalerts (@FDNYAlerts) 10 de junio de 2019

Pasado el medio día de este lunes 10 de junio, la policía y los bomberos recibieron la alerta de un incidente en el edificio AXA Equitable Center, ubicado entre la Séptima Avenida y la calle 51, el cual es ocupado –principalmente– por firmas financieras.

De acuerdo con The New York Times, la policía calificó el incidente como un “aterrizaje forzoso”; mientras que Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, dijo que no hay indicios de que se trate de una acción terrorista.

