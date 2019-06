La junta local del Instituto Nacional Electoral (INE) se declara lista y preparada para asumir el control de las elecciones locales de forma definitiva, ello en caso de que el Congreso de la Unión decida desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) como parte de la Reforma Constitucional que está en análisis.

Joaquín Rubio Sánchez, vocal de la junta local del órgano local, expresó que no le corresponde dar su opinión sobre la conveniencia de que permanezcan o no los OPLES, sin embargo, resaltó que en lo personal no hay ningún inconveniente toda vez que se cuenta con el conocimiento suficiente para organizar elecciones locales.

«Hay que esperar que los diputados terminen con sus fotos y aprueben las reformas y entonces ya sabremos, pero tenemos la estructura para hacerle frente», declaró

