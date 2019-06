De cara a la renovación de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado local Javier Casique Zárate se incorpora a la campaña interna para coordinar los acercamientos de la militancia priísta con Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, quien busca ser el nuevo dirigente nacional del partido.

El legislador confirmó que será el coordinador regional en Puebla y Morelos del proyecto del mandatario estatal.

Opinó que Moreno Cárdenas tiene experiencia y siempre ha ganado las batallas electorales, por tanto “es el único que podría reencauzar el rumbo del partido”.

El diputado promoverá a su candidato durante los 45 días que durará la campaña, del 26 de junio al 9 de agosto y aseguró que no se separará de su curul en la LX Legislatura local.

Casique Zárate informó que la elección será por voto directo el próximo 11 de agosto, por lo que se prevé que el cómputo concluirá el 13 de agosto y el ganador recibirá su constancia de mayoría al día siguiente.

José Narro Robles, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud; Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán; y Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, buscan la dirigencia nacional de su partido.

Los contendientes han denunciado “dados cargados” a favor de Moreno Cárdenas, al considerar que su postulación es apoyada por Enrique Peña Nieto, a quien acusan de haber llevado al PRI a la derrota.

