Coordinación General de Protección Civil Estatal (Cgpce) estimó lluvias acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo en gran parte del territorio poblano durante las próximas 24 a 48 horas.

César Orlando Flores Sánchez, titular de la Cgpce, señaló que de acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico, se estiman acumulados de hasta 60 milímetros.

La Cgpce recomienda a la población evitar circular por carreteras donde sean comunes los deslaves y, en caso de actividad eléctrica, no refugiarse bajo árboles ni sombrillas metálicas, conducir despacio con luces intermitentes y cinturón de seguridad, no caminar por calles inundadas, no arrojar basura a la calle, retirarse de balcones, ventanas y objetos que puedan caer, y procurar resguardarse en un lugar seguro.

Asimismo, exhorta a la población a mantenerse informado a través de los canales oficiales y estar pendiente de las vialidades, ríos o arroyos de sus comunidades, ya que podrían presentar encharcamientos y crecida de ríos que requieran reporte inmediato.

