OPINIÓN: La indignación en universitarios del triunfo de Barbosa sin haber votado

Recuerdo hace unos 8 años, cuando di clases, por primera vez, a nivel universitario, que pregunté a mis alumnos a qué se querían dedicar cuando egresaran de la universidad. Como la licenciatura era Imagen y Relaciones Públicas, varios contestaron que querían ser asesores de imagen de algún político.

Me llamó la atención, porque me sorprendió ver a jóvenes interesados en la política. Incrédulo, le pregunté a una de las mujeres: «¿quién es el presidente municipal de Puebla?»

La respuesta me sorprendió, puesto que, justamente estaban «interesados» en la política: «Ay no sé profe, es que yo soy de Oaxaca y aquí es Puebla». ¡¿Qué?! no podía creerlo, y pasé con los demás alumnos, las respuestas iban de un simple no lo sé a repetir el rollo de ser foráneos.

Dije «ok» y regresé con la de Oaxaca, le pregunté cómo se llamaba el o la presidente municipal de su ciudad de origen y qué creen… ¡otra vez!: «No lo sé profeeee, es que me salí hace tres años de allá».

Eso estaba más complicado cada vez. Ya nomas para tener certezas, pregunté nombre del gobernador y presidente de la república; pero todo iba similar. En otra columna debería contarles de cuando hacía ese cuestionamiento y decían cosas como Tony Moreno Valle… o que Rafa era el alcalde y no Gali.

Me empecé a molestar y les dije «carajo, cómo van a ser asesores de imagen de un político, si no saben nada de política». Y por si no se lo imaginara, querido lector, la cosa empeoró. Respuestas tipo: «ay no sé, eso lo vemos cuando ya egresemos y busquemos chamba». Porque claro, para los jóvenes, el conocimiento nomas se instala como si fuera app.

Intrigado, en los siguientes 16 semestres y dos veranos que he dado clase, he hecho la misma pregunta, dando lo mismo si la clase es sobre construcción de sitios web, periodismo, fotografía, edición de video o redacción y estilo. Las respuestas siempre van en las mismas, ignorancia y las razones también: «no soy de aquí», acompañadas de volteadas de ojos y suspiros. Como si yo estuviera fuera de lugar por preguntar.

¿Y a qué viene todo esto? a la reciente jornada electoral extraordinaria en Puebla y la indignación en jóvenes universitarios por el triunfo de Luis Miguel Barbosa y que por consecuencia, él firmará sus títulos de licenciatura.

Y la respuesta es: «pues hubieras salido a votaaaaar, hubo un 66% de abstencionismoooooo». ¿Y cuál creen que ha sido la respuesta cuando los he increpado..?

– «Pues no puedo votar, porque no tengo INE de aquí, porque soy foráneo». Ajá, chavos que tienen de 2 a 4 años viviendo en Puebla, que se siguen sintiendo de paso, quejándose de un candidato ganador, sin haber votado, insisto en que se sienten de paso y su máxima preocupación es quién firmó su título.

Estudiar de cuatro a cinco veces por semana, a veces más de ocho horas en el aula en un solo día, los trabajos escolares, los desvelos, la adrenalina o nervios antes de una exposición, en fin… todo el esfuerzo, vale madres, porque hay una firma en mi título, de alguien que no me gusta.

Pues es que ese es el principio de la participación ciudadana. Llegas a una comunidad y te aclimatas, convives, te llevas con la gente, respetas las normas, leyes y participas en los procesos de ejercicio de democracia y ahí sí: ¡OPINAN!

Sí no salieron a votar, si no actualizaron su domicilio, si no están enterados de las propuestas de los candidatos, si su máxima preocupación es la firma; déjenme decirles que tienen peores problemas y uno de ellos es haber renunciado a sus derechos el día que no votaron.

La pobreza vive en ustedes.

Ojalá empiecen a interesarse, más allá de la compartida de memes y mames y se dejen de inmadureces, ya son adultos. La credencial del INE no es solo para entrar al antro.

Y para que se den un toque de la desinformación que tienen, les dejo estos enlaces:

Quien leyó hasta aquí… gracias.