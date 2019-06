Del 1 de enero al 31 de mayo, la Secretaría de Finanzas y Administración de Puebla ha recaudado 23 millones 89 mil 92 pesos por concepto de multas por incumplir con la verificación vehicular.

Durante los primeros cinco meses del año fueron multados 13 mil 825, es decir un promedio de 91 conductores cada 24 horas.

En entrevista, Jorge Estefan Chidiac, secretario de Finanzas y Administración indicó que se está evaluando si se pondrán multas o no a los propietarios de autos que incumplan con el pase de revista, dado que el objetivo es impulsar el programa de verificación y no infraccionar.

“Hay un buen número de vehículos que no verificaron, el problema es que hay que revisar si la multa se debe condonar o no (…) porque luego ya no verifican por la multa y entonces termina siendo un círculo vicioso; no tengo para pagar la multa, menos tengo para pagar la verificación y entonces se vuelve un problema realmente crítico”.

