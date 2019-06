Habitantes, comerciantes y líderes realizaron una protesta en contra de Norma Layón, Aarún, presidenta municipal de San Martín Texmelucan, argumentando que sus «malos actos de gobierno» los han puesto en la cuerda ante la inseguridad.

Durante la gira de agradecimiento de Miguel Barbosa, los ciudadanos acusaron a Layón Aarún de no poner un freno a la inseguridad.

En respuesta, la presidenta municipal aseguró que durante su administración, la incidencia delictiva se ha reducido en 42%, asegurando que de los 165 delitos que se cometían al día, hoy solo se registran 15.

Sin embargo, los habitantes con pancartas y gritos se hicieron escuchar por la gente el gobernador electo quien les ofreció una reunión a través de la comisión para dialogar.

Entre la gente también andaban algunos operadores políticos de Acción Nacional y otros más vinculados con el ex diputado local Víctor León Castañeda, quienes empezaron a incitar a la presentes calentándose los ánimos, sin llegar a ninguna agresión, pero si le apostaban a desestabilizar el encuentro del gobernador electo con los ciudadanos que votaron por él.

Miguel Barbosa Huerta les aseguró que habrá diálogo y más diálogo. «Llevo 30 años en la política y no me impresiona ni los gritos ni los sombrerazos, yo respeto a todos, me sentaré con todos».

En su visita por Huejotzingo, el gobernador electo expresó que es un «hombre agradecido» y que no va a fallar como gobernante, pues cumplirá todo lo que prometió.

«Combatiremos el crimen organizado, tengan la confianza de que estamos en una ruta para que vivan en paz (…) Seré un gobernador que apoye la actividad productiva la que en cada municipio se desarrolla, que cumpliré cada compromiso», agregó.

—

POB/LFJ