A su corta edad, la piloto mexicana Regina Sirvent ha cautivado a los aficionados del deporte motor.

Con 15 años de edad, la joven ha mostrado su habilidad detrás del volante; inició en el kartismo donde corrió en las categorías como Vortex 60cc, Yamaha KT100 y Rotax Jr.

Después ‘brincó’ a Nascar en las categorías Mikel’s Truck y a la Copa Notiauto con los Chevy’s.

Regina Sirvent tuvo su primer acercamiento al deporte gracias a su abuelo –quien era piloto en los años 70– le regaló su primer kart.

“Mi abuelo era piloto de rallys en los años 70; cuando cumplí 9 años me regaló mi primer kart y desde ahí me quedé enamorada. Hace dos años me subí a las camionetas de Nascar, esta es mi tercera temporada y hamos tenido cada vez mejores resultados”.

Comenta que, desde el primer momento decidió hacer del automovilismo su vida profesional, sus padres la apoyaron incondicionalmente, buscando que pudiera participar no solo en carreras nacionales, sino internacionales, como en Estados Unidos.

Con la experiencia que ha acumulado, Regina Sirvent ha podido competir al lado de pilotos reconocidos, con edades de hasta 60 años, de quienes, asegura ha aprendido.

Sobre el papel de las mujeres dentro del automovilismo, destacó que en la parrilla no hay género y que en este deporte “no hay hombres o mujeres, solo pilotos”.

“Yo siempre he dicho que el automovilismo no es para hombres, ni para mujeres. Es para pilotos y yo soy piloto”.

Además de formar parte de Nascar está dentro de la parrilla de la Copa Notiauto, el serial que se corre, con Chevys en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Regina Sirvent comienza a ser reconocida como una de las mujeres con más presencia y trayectoria dentro del automovilismo mexicano; paso que la lleva a su próximo sueño: ser piloto de Nascar fuera del país.

Del 21 al 23 de junio, el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc abre sus puertas para recibir una fecha de Nascar México y los poblanos tendrán la oportunidad de ver a Regina Sirvent correr.

