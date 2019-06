Valeria Aranda es la única mujer que participa como piloto dentro de la copa Telmex Stock Challenge, un serial de carreras que se desarrollan manejando un auto legend.

En entrevista con Poblanerías, Valeria Aranda platica sobre su trayectoria dentro del automovilismo, que suma once años de triunfos y podios.

Inspirada por su padre, quien también era piloto, Valeria se sentó en un auto de carreras –por primera vez– cuando tenía siete años. Al inicio probó sus habilidades en un kart, mismo con el que comenzó su aventura dentro del deporte motor.

Posteriormente, subió a otras categorías y probó otros seriales como Fórmula 1800 dentro de Nascar Peak.

La piloto, quien ahora tiene 19 años, opina que dentro del deporte motor, las mujeres poco a poco van sobresaliendo; gracias a los buenos resultados que las han llevado a ocupar las primeras posiciones dentro de las carreras.

“Durante toda mi carrera he luchado contra el machismo, pero a pesar de eso, he tenido primeros lugares, dentro del podio y me ha ido bastante bien”.

Por eso, Valeria Aranda le dice a las niñas que se sienten atraídas al deporte motor, que se atrevan a subirse a un coche de carreras, porque la experiencia que brinda, es inigualable.

“Atrévanse a subirse, es una experiencia increíble, algo que nunca van a vivir en otro lado”.

—

POB/LFJ