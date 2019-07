Morena analiza la expulsión del partido de las diputadas locales Yadira Lira y Cristina Tello, por no mantener la colectividad en la discusión y análisis de la propuesta de reforma para no criminalizar a las mujeres que aborten.

La sanción se debe a la postura de las diputadas, quienes manifestaron no apoyarán la iniciativa de reforma al Código Penal, presentada por la diputada priista Rocío García Olmedo.

En entrevista, Gabriel Biestro, coordinador parlamentario, opinó que la bancada tiene la “línea” de defensa a los derechos de la mujer, por eso, las diputadas deberán apegarse.

“En el tema de no criminalizar a las mujeres, no se trata de que las diputadas estén en contra de forma personal, pues ellas no son diputadas sin partido, sino que pertenecen a la fracción y fueron postuladas por una siglas (…) hubieran leído los estatutos de Morena antes de postularse por este partido si no comulgaban con sus principios”, expresó Biestro Medinilla.

Reiteró las palabras de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, sobre que “los derechos humanos no están a negociación ni a consulta, y menos en un sistema democrático y republicano no poderes imponer un punto de vista personal”.

El coordinador de la bancada dijo que en otros estados se han dado sanciones contra representantes populares que no han seguido los estatutos partidistas en donde el interés colectivo debe está por encima de cualquier interés individual.

“Hubieran estudiado las líneas ideológicas del partido que decidieron meterse para que las postulará”, agregó.

