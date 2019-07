OPINIÓN: La grilla entre grillos

La reorganización en el organigrama gubernamental, propuesto por el gobernador electo Miguel Barbosa, tiene singular relevancia al margen de los propósitos administrativos y jurídicos. En términos políticos, la existencia de organismos creados como satélite para hacer negocios y de los jugosos, provocó concentrar el poder en una de las Secretarías donde no solo había operación política, sino también económica como lo es la Secretaría General de Gobierno.

La redistribución del organigrama de gobierno sin duda alguna, le resta poder a quienes ya se sentían vice gobernadores, con todos los hilos en la mano para operar en todos los frentes y con el camino finito para empezar a armar al estilo de la “finada” parentela, las campañas anticipadas.

En política no existe la gratitud, ni tampoco la casualidad. Tal parece que el gobernador electo dejó hacer, dejó pasar, los dejó que agarraran, sí que agarraran confianza y asestó el golpe sorpresivo que evidencia esos distanciamientos difíciles de disimular.

El mensaje que se envía es claro por parte del gobernador electo. Los hilos de la madeja no se moverán en Gobernación, sino directamente desde el Cuarto de Guerra Barbosista donde me cuentan y me dicen se ha limitado el consumo de los tés de manzanilla.

Veremos si el ego de los acotados personajes aguanta operar bajo las nuevas circunstancias.

El síndrome “Juanita” en Sedeco

Vaya sorpresa que causó entre el empresariado poblano el nombramiento de Olivia Salomón, esposa de Rafael Moreno Valle Sánchez como Secretaria de Economía.

Muchos comentarios se han desatado en torno al polémico nombramiento donde tal parece que el Gobernador electo Miguel Barbosa envía un mensaje en el que la economía poblana estará a cargo de una administradora, más no de una empresaria o de quien tenga un manejo y conocimiento sobre la política económica interna y externa de la entidad.

Y es que salta la duda de quién está al frente de la entrega recepción en Sedeco, pues hasta donde se sabe, la reluciente Secretaria electa anda de viaje por Milán y aún no pisa suelo poblano.

La llegada de Salomón a Sedeco se podría interpretar como el “bendito pago de facturas” que se estila para disfrazar las componendas y favores recibidos en campaña.

Esperemos no se trate de un clásico pantallazo y que Olivia nos resulte una “Juanita” que a la hora de la hora solo haga las veces de, cuando en realidad sea otro personaje el que tome las decisiones en Sedeco.

Por otro lado, si bien es del dominio público la distancia que había entre el ex gobernador Rafael Moreno Valle y su tío del mismo nombre, se comenta que la familia del fallecido senador, no recibió nada bien el nombramiento, recrudeciendo distancias y diferencias del pasado familiar.

Cuando tejen las arañas

El karma también le tunde a la política cuando de deudoras se trata. Me cuentan que una regidora morenista berreaba y lloraba porque no fue tocada por el dedo divino del barbosismo, pues ella se dedicó a dar por hecho que sería la ungida en la Secretaría de Turismo.

Se quedó con las ganas porque su desempeño es tan mediocre que los barbosistas la extrañan sí, pero para tomar recados o seguir como eficiente asistente del mayordomo. ¡Que el karma la redima!

@rubysoriano

[email protected]

Facebook: Mediatikos Consulting