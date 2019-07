OPINIÓN | Los transportistas no tienen vergüenza y el gobierno tampoco

Desde la semana pasada, los transportistas de Puebla «fortalecieron» su amenaza de irse a paro si no se lograba que se aumentara la tarifa del pasaje de 6 a 10 pesos. El domingo por la noche avisaron: «mañana nos vamos a paro«.

Todo mundo (me refiero a los periodistas) estaba por cerrar las planas, mandar a imprimir, o en el caso de los digitales, de apagar la computadora.

Llegando este aviso, le siguió el del gobierno del estado, donde palabras más palabras menos, avisó que si lo suspendían les caía la voladora, es decir, les revocarían la concesión.

Y sí, varias rutas lo hicieron, pero no todas. Y durante el día, la gente pudo visitar en sitios electrónicos, por ejemplo, aquí; qué rutas estaban en paro.

Pensaron que no pasaría nada o que el gobierno se cruzaría de brazos. Es que de hecho, es una situación muy tentadora: gobierno interino a punto de terminar y ya con el siguiente habiendo sido elegido y ya preparándose para tomar posesión, creyeron que ellos iban a «aventar la voladora».

Todo el día hubieron reacciones, las de las declaraciones, de los reflectores, para estar en titulares; pero hubo una de mayor peso que pareciera que nadie está tomando en cuenta. Luis Miguel Barbosa dijo que ellos, en el próximo gobierno se van a aventar el tiro y que ahí aumentará el precio… ¿será que eso quiso decir? en fin.

Mientras tanto, el gobierno interino, ya perfila y apunta hacia dónde caerá aquella voladora y este lunes por la tarde, avisó que –estas rutas– serán sancionadas revocándoles la concesión.

Y ya sabe, hay quienes todavía no lo creen. De hecho, en los comentarios de los post de Facebook de Poblanerías, hubo quien dijo que «qué fácil era jugar con la ignorancia de la gente y presión del gobierno», porque según esta persona, revocar concesiones, no está previsto en la ley.

Este atrevido usuario, borró su comentario. Debe haberse dado cuenta de su error o alguien le pasó el dato; el problema son las «fake news» (termino incorrecto) o desinformación (término correcto) que se genera al respecto.

Pero para que no tenga duda, sí, sí se puede revocar la concesión a las rutas por haber hecho este paro. Y es que al final, ellos son los que desconocen la ley y este paro, no es como cuando los obreros de la Vocho deciden que no ensamblarán más carros, porque quien pierde es la empresa; aquí se les fue (o les valió madre) que los afectados son los ciudadanos de a pie.

En el capítulo II, que se llama «REVOCACIÓN Y RESCATE DE LAS CONCESIONES», el ARTÍCULO 102 dice:

«Las concesiones podrán ser revocadas cuando los prestadores del servicio de que se trate se encuentren en los supuestos que señala el artículo siguiente, así como por cualquiera otra circunstancia que implique la prestación irregular y deficiente del servicio».

El «artículo siguiente» es el 103 y en su fracción VI dice:

«Porque se suspenda o interrumpa el servicio sin justificación, no existiendo motivos de causa mayor o caso fortuito que hagan materialmente imposible su prestación».

Además están:

III. Acumular dos apercibimientos debidamente fundados y motivados por la autoridad del transporte competente, por no prestar el servicio con la eficiencia, uniformidad y regularidad requeridas; 161

VII. Por alteración a las tarifas establecidas, cometida por el concesionario o su conductor, para cada tipo de servicio.

Estar consciente de ello y de todos modos hacerlo, es no tener vergüenza.

Ahora esperemos dos cosas:

1) Que el gobierno realmente les quite las concesiones y esto no se quede en el reflector para ser tendencia en redes sociales.

2) Tener ya previsto cómo van a sustituir todas esas unidades que dejarán de circular, porque una vez más, el usuario será el afectado, entre berrinches de cúpulas que no saben negociar y solo arman espectáculo.

Por leer hasta aquí, gracias.