Amazonas ha tenido más de 70 mil incendios en 2019

Durante 2019, el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil ha detectado más de 74 mil incendios en la mayor selva del planeta, un incremento de 84% respecto al año anterior.

Más de dos tercios del Amazonas se encuentran en Brasil y los grupos ambientalistas culpan al gobierno del presidente Jair Bolsonaro por el aumento de la deforestación porque, dicen, ha relajado los controles en el país.

Otra causa del incendio es la quema que realizan campesinos para limpiar sus tierras; pero ahora las llamas han afectado zonas deshabitadas de la selva tropical afectando los estados del noroeste, entre ellos Acre y Rondônia.

From the other side of Earth, here’s the latest on the Amazonia fires 🌳

Produced by @CopernicusEU’s atmosphere monitoring service, it shows the smoke reaching the Atlantic coast and São Paulo 🇧🇷

DATA HERE

