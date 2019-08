Caza y cautiverio ponen en riesgo la existencia del jaguar

El proyecto para la conservación del jaguar en la sierra de Guerrero, fue el ganador del premio Por Amor a México de Volkswagen de México.

Se trata del establecimiento de un corredor comunitario para la conservación del jaguar y su hábitat, en la sierra de Técpan de Galeana, en el estado de Guerrero, donde se estima viven nueve ejemplares.

Dicho proyecto, impulsado por el Instituto para el Manejo y Conservación de la Biodiversidad A.C obtuvo un total de 29,297 votos del público en la página web del programa, mismos que representaron el 51.6 por ciento del total de las votaciones para los dos proyectos finalistas.

En entrevista con Poblanerías, Fernando Ruiz, director del proyecto, informó que en la zona de Técpan de Galeana –alrededor de 300 kilómetros– se tiene registro de nueve especies de jaguar y que en el estado de Guerrero, podrían haber hasta 120 especies.

Sin embargo, la falta de sanciones en materia ambiental, ponen en riesgo la existencia de esta especie, debido a que continúa la caza furtiva y su captura para cautiverio.

“Por parte de la Alianza Nacional de Conservación del Jaguar, la idea es que no se permita la comercialización legal de jaguar porque es una especie muy vulnerable. Por sus mismas características, se convierte en una especie peligrosa; no es una especie que podamos tener domesticada, son totalmente diferentes porque nunca terminan de perder sus instintos. No le podemos pedir que sea domesticado como a un gato”.

El biólogo destacó la importancia del jaguar dentro del ecosistema, pues se trata del “depredador tope” en América latina.

El premio consta de un trofeo y un estímulo de medio millón de pesos y se usará para intensificar el monitoreo de la especie para ver las condiciones en que se encuentra; además de crear una sensibilización ambiental que permita su protección y un vínculo entre pobladores y su hábitat.

El proyecto considera que, como gran parte de las zonas serranas del país, esta región carece de un gran número de servicios básicos, así como de alternativas productivas y de trabajo, por lo que dependen de los recursos naturales de sus ejidos; por ello, lo que busca es generar las condiciones que favorezcan el aprovechamiento regional y la conservación de los servicios ecosistémicos de bosques y la diversidad biológica de la zona.

