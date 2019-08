Hasta el momento, ocho mexicanos han muerto a causa del tiroteo registrado el pasado sábado en un Walmart de El Paso, Texas.

A través de Twitter, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores informó la muerte de dos hombres mexicanos, que estaban entre los heridos. La mayoría de las víctimas vivían en Ciudad Juárez, Chihuahua, ciudad fronteriza de El Paso.

En conferencia de prensa, el canciller consideró el ataque como un acto de terrorismo en contra de los connacionales en Estados Unidos, por esa razón, México promoverá las acciones legales contra quien haya vendido el arma de asalto utilizada en la agresión y solicitará acceso a la investigación del caso.

Además, las autoridades mexicanas han planteado la posibilidad de extraditar al atacante Patrick Crusius, de 21 años.

Por su parte, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó al Departamento de Justicia elaborar una legislación para que los autores de tiroteos masivos, enfrenten la pena de muerte de forma “expedita y decisiva”.

Today, I am also directing the Department of Justice to propose legislation ensuring that those who commit hate crimes and mass murders face the DEATH PENALTY – and that this capital punishment be delivered quickly, decisively, and without years of needless delay. pic.twitter.com/BDXdpelK7F

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019