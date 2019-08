OPINIÓN: La importancia del jugador franquicia

El retiro de Andrew Luck cayó como balde de agua, anunciado en la antesala de la temporada 2019, la número 100 de la NFL.

“Ha sido la decisión más dolorosa (….) no he podido vivir la vida que deseo”, dijo el quarterback de Colts, quien a sus 29 años se despide del emparrillado al no poder recuperarse de las lesiones que lo aquejan desde 2015.

Hace cuatro años, el quarterback de 29 años, sufrió una lesión en el hombro que lo llevó a perderse 26 juegos –incluyendo los de la temporada de 2017– por lesiones en el hombro, riñón y costillas.

El retiro de Luck no es el único golpe que recibieron los Colts, quienes ahora se quedan sin su estrella y jugador franquicia. Según la prensa estadounidense, los fanáticos que compraron su abono, pedirán el reembolso.

La afición de Indianápolis no tomó a bien la decisión de su quarterback y fue despedido con abucheos durante el último partido de pretemporada del Lucas Oil Stadium.

El impacto real lo veremos durante la temporada. Ahora, en la era ‘post Luck’, los Colts se han encomendado Jacoby Brissett; sin embargo, Luck era el jugador franquicia.

El término de jugador franquicia suele usarse para referirse al activo emblema, la imagen, el icono que atrae a miles de fanáticos y les hace tener un sentido de pertenencia hacia el equipo. Ese era Luck en Colts.

La NFL tiene la etiqueta disponible para jugador franquicia. Es un derecho que tienen los equipos para asegurar a algún jugador de su plantilla por un año más con un sueldo determinado.

La etiqueta tiene tres diferentes enfoques. El primero es exclusivo y el jugador no podrá negociar con ningún otro equipo. El segundo no es exclusivo y se pueden hacer negociaciones, pero el equipo original puede igualar la oferta que el jugador reciba de otros. El tercero es el transition tag, donde el jugador puede negociar con otro equipo y, en caso de igualar la oferta, la franquicia dueña del jugador recibirá su pago por dejarlo ir.

Con esta bomba lanzada por Luck, los Colts (por ahora) no son considerados como los favoritos en la División Sur de la Conferencia Americana y mucho menos contendientes al Super Bowl… lo descubriremos.