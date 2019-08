Patricia Meneses: «Nadie te impone ser actor y menos de teatro»

Eres morena y no te podemos dar el protagónico

En México existe una sociedad polarizada y dividida, que ataca lo que no conoce o no comprende. Tiende a montar clichés, tabúes, encasillar y hasta denostar algo que no le parece y sale del «statu quo» que prefiere mantener. Los actores y actrices no son la excepción.

Por su tono de piel y estatura le han asignado personajes como trabajadora doméstica, enfermera o secretaria, pero eso no le molesta; acepta y sabe que todas las personas siempre tienen algo que contar, igual de importante. Sin embargo, son pocos quienes se dedican a esta profesión que, están dispuestos a salir de su zona de comfort y saber proyectar lo importante que el personaje está necesitando contar. Ella no está peleada con eso.

Entre risas, comenta como ha ido a otros países a presentar Las Desaparecidas, por ejemplo, fue a universidades en Washington D.C. y Maryland, y le cuestionaron por qué las personas que salen en la televisión o cine, no se parecen a lo que han encontrado en México, caminando en la calle.

«La mayoría somos morenos», comenta. En algún momento, ha acudido a castings donde le niegan el papel por no ser del perfil que la empresa requiere, refiriéndose a Televisa y añade que esto, a pesar de reconocer el talento que ha proyectado.