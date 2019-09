Astrid Dominguez y el feminismo desde el cine

Fuck el patriarcado

Así se lee la playera roja con estampado amarillo y letras negras que porta el día de la entrevista, palabras serias de un emblema que repudia un sistema de opresión. Además, un saco negro, color serio que enmarca el mensaje; no pasa desapercibido. Es una postura clara.

¿Cómo empezaste? es la primera pregunta? Y habla de sus anhelos y objetivos, al tiempo que imagina que su carrera no estaba tomando el rumbo que quería. Empezó de asistente de dirección, migró a Estados Unidos, regresó a México, hacía comerciales y de pronto un giro, algo no le acomodaba.

No estaba contando lo que quería y no era un asunto de sueños realizados, sino de necesidades. «A la mujer no se le permite…» y enlista una serie de desaires, bloqueos, actitudes, y trabas que hace un sistema que nomas no se quiere acostumbrar a una mujer dando órdenes.

Astrid es crítica, sabe hacia dónde quiere ir y cómo se tiene que dar vuelta al timón. Definitivamente no se le cierra el mundo y es especialista en encontrar la respuesta adecuada a la meta que se propone.

Es necesario re inventarse a veces. Por ejemplo, tomó sus ahorros para poder hacer una maestría en Australia, siendo estudiante, es mejor pedir apoyos que solo siendo un profesionista que quiere cambiar de giro.