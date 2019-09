“Batiseñal” iluminará a México en el Día de Batman

Para festejar los 80 años de Batman, el próximo 21 de septiembre, la “Batiseñal” iluminará varias ciudades del mundo.

En el “Día de Batman”, la silueta distintiva del murciélago iluminará rascacielos y los puntos de referencia en las siguientes ciudades:

Las proyecciones iniciarán a las 8 de la noche, hora local.

The Bat-Signal will light up across the globe this Saturday, 9/21! Here’s everything you need to

know about this year’s landmark #BatmanDay celebration for #Batman80: https://t.co/SBLmLNXklU pic.twitter.com/rmkoD6CHwY

— Batman (@DCBatman) September 16, 2019