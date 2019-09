Por: Alejandra Padilla

Visualización de datos: Hugo Osorio Las fotomultas en Puebla empezaron a operar en algunas vialidades de la capital del estado el 31 de diciembre de 2012. El programa “Monitor Vial” consta de cámaras instaladas en las principales vialidades de la ciudad que detectan cuando un automóvil supera el límite de velocidad y captan la placa del mismo por medio de una fotografía, con la cual el gobierno multa al ciudadano a quien pertenece el auto: es por eso que son conocidas como fotomultas.

El 12 de agosto pasado, el gobierno del estado, encabezado por el morenista Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta anunció que el contrato para operar las fotomutlas con la empresa Autotraffic había vencido. Por esa razón, las cámaras en algunas vialidades han dejado de operar y el futuro del programa Monitor Vial es incierto.

Emma Morales, investigadora y coordinadora de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Universidad Iberoamericana Puebla, dice que “muchos de los accidentes viales tienen que ver con la velocidad porque (a mayor velocidad), el impacto es mayor y mientras más rápido conduzca una persona, menos se da cuenta de lo que sucede a su alrededor”.

La investigadora dice que el diseño urbano moderno, que contempla la puesta en marcha de herramientas como las fotomultas, parte de un esquema de visión cero, es decir, que haya cero muertes provocadas por accidentes viales.

“El indicador en seguridad es que no haya un solo accidente mortal, y si no hemos llegado a esta meta es porque no hemos hecho suficiente”.

Los accidentes viales en Puebla han variado poco desde 2012 en las vialidades en donde fueron instaladas las cámaras de fotomultas en la ciudad de Puebla, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado proporcionados a este medio digital en respuesta a las solicitudes de acceso a al a información con folios 00023819 y 00326519.

Pero, ¿la variación en el número de accidentes está relacionada con la puesta en marcha del programa Monitor Vial? Emma Morales dice que sería necesario conocer la causa de los accidentes y analizar si los provocados por exceso de velocidad han disminuido desde que las fotomultas están en operación en la capital de Puebla.

Morales explica que muchos de los accidentes están relacionados con las condiciones de las vialidades: disminución de carriles, zanjas que no están a la vista o cambios de pavimento no señalados.

Serendipia pidió información sobre accidentes viales en:

Los datos entregados por la SSP contienen los detalles sobre la ubicación de cada accidente (solo el nombre de la calle o intersección y otras referencias, no las coordenadas geográficas), la fecha en que ocurrió, las víctimas mortales, las personas lesionadas, si los pasajeros del automóvil estaban utilizando el cinturón de seguridad, si el conductor presentó aliento alcohólico, el tipo de vehículos involucrados y la causa probable del percance.

Pero en 99.59 por ciento de los accidentes registrados desde 2012 (cuatro mil 939 de los cuatro mil 959), la causa probable es ignorada por la SSP.

En el 0.41 por ciento restante, las causas probables son “afectado”, “ciclista”, “conductor”, “el chofer” y campos en blanco; ninguna de estas opciones incluye alguna explicación sobre a qué se refiere que la causa probable sea el afectado, el ciclista, el conductor o el chofer, por lo que es imposible saber si el exceso de velocidad provocó los accidentes y cómo ha evolucionado la cifra de estos percances a partir de la puesta en marcha de las fotomultas.

En 2012, el año previo a la puesta en marcha del Monitor Vial, la SSP registró en total, 890 accidentes en estas vialidades. Un año después, cuando las fotomultas ya estaban en operación, la cifra aumentó a mil 73 y en 2014 llegó a mil 126. Para 2015, estas 10 vialidades sumaron mil 26 accidentes y en 2016 el número descendió a 881; en 2017, a 798 y en 2018 llegó a 779.

Si bien durante los dos primeros años en que las fotomultas empezaron a operar en la capital poblana (2013 y 2014) hubo un incremento anual promedio de 12.74 por ciento con respecto al año anterior y los siguientes cuatro años fue registrado un decremento anual promedio de 8.70 por ciento, para resultar en una disminución promedio de 1.55 por ciento cada año desde 2013 hasta 2018.

Por otra parte, las víctimas de los accidentes aumentaron a partir de la puesta en marcha del programa Monitor Vial. En el caso de las víctimas mortales, la cifra nunca ha disminuido con respecto a la registrada en 2012, mientras que el número de personas lesionadas sí disminuyó a partir de 2015.

Los datos proporcionados por la SSP muestran que, en 2012, 109 personas resultaron lesionadas y 12 murieron como consecuencia de accidentes viales en las calles antes mencionadas.

Esta cifra aumentó a 172 lesionados y 21 personas fallecidas en 2013, esto es: 5.77 por ciento más lesionados y 75 por ciento más personas muertas durante el primer año del Monitor Vial en la capital poblana. Este es el año en el que fueron registradas más víctimas mortales en las vialidades en donde están instaladas las cámaras de fotomultas.

En 2014 hay registro de 15 personas muertas y 149 lesionadas, mientras que en 2015 la cifra de lesionados disminuyó a 105, pero la de personas fallecidas aumentó a 17.

A partir de 2016, las personas lesionadas presentan un decremento con 68 casos registrados por la SSP, mientras que en 2017 la cifra llega a su nivel más bajo: 46, esto es 57.79 por ciento menos que en 2012, cuando las fotomultas no estaban en operación. El año pasado (2018), el número incrementó a 64: esta cifra aún es 40.18 por ciento menor que en 2012.

En el caso de las víctimas mortales, en 2016 hay registro de 16 (cuatro más que en 2012), en 2017 hay 15 y en 2018, de nuevo 16. Esto es un incremento de 33.33 por ciento en los años en los que hay 16 víctimas, y de 25 por ciento cuando hay 15 víctimas, en comparación con el año en el que este sistema todavía no era instalado.

Peatones, conductores o pasajeros: ¿quién es víctima con mayor frecuencia?

Desde 2012, las víctimas mortales y lesionados por accidentes viales en las 10 calles de la ciudad de Puebla en donde hay cámaras de fotomultas suman 825. De este total, 515 (62.42 por ciento) eran pasajeros, 263 (31.87 por ciento) eran conductores y 47 (5.69 por ciento) eran peatones.

Los pasajeros afectados por accidentes viales son mayoría en ambos casos: tanto cuando la víctima muere como cuando resulta lesionada. En el primer caso, los pasajeros son 45.53 por ciento del total de víctimas mortales y en el segundo, 65.07 por ciento del total de lesionados.

En el caso de víctimas mortales, la cifra aumentó en 2013 con respecto a 2012 en todos los casos: tanto conductores como pasajeros y peatones.

En 2012 cuatro conductores murieron en accidentes viales, en 2013 la cifra se duplicó; en cuanto a los pasajeros, el número aumentó de cinco a siete en el mismo periodo, y mientras que en 2012 murieron tres peatones, en 2013 hay registro de seis peatones muertos en accidentes viales.

Desde 2012, la cifra de pasajeros que mueren en accidentes viales ha aumentado, en promedio, 40.50 por ciento anual; en el caso de los conductores, el incremento es de 12.20 por ciento anual y en el de peatones, 38.88 por ciento anual.

El número de personas lesionadas en accidentes viales en las 10 calles en donde opera el Monitor Vial incrementó durante el primer año de operación de las fotomultas en los casos de conductores (de 49 en 2012 a 54 en 2013) y pasajeros (de 57 en 2012 a 117 en 2013); no obstante, en ese mismo periodo la cifra de peatones lesionados pasó de tres a uno.

En promedio, el número de peatones lesionados en accidentes viales aumentó en 121.9 por ciento año con año; la cifra de pasajeros lesionados mostró un incremento promedio de 3.25 por ciento anual, y la de conductores, disminuyó en promedio 1.73 por ciento anualmente.

Más autos no equivalen a más accidentes

El parque vehicular en Puebla ha aumentado, en promedio, 2.46 por ciento al año desde 2012: pasó de 566 mil 649 vehículos hace seis años a 638 mil 346 automóviles en 2017, de acuerdo con los datos sobre “Vehículos de motor registrados en circulación”, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A pesar de este ritmo de crecimiento en el parque vehicular, los accidentes automovilísticos presentaron un incremento de 1.55 por ciento anual. Es decir, los accidentes no han incrementado en igual proporción que el incremento de los automóviles en circulación registrados en la ciudad.

¿Qué dice el gobierno de Puebla sobre las fotomultas?

Ni el gobierno de la ciudad de Puebla ni el del estado accedieron a hablar sobre el impacto de las fotomultas en las estadísticas de accidentes automovilísticos en las vialidades en donde están instaladas las cámaras.

Serendipia contactó tanto al gobierno municipal como al estatal para solicitar una postura oficial sobre estos datos. La Secretaría de Movilidad del Ayuntamiento dijo que el tema no es de su competencia, al igual que la Dirección de Tránsito municipal.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal dijo que no puede emitir un posicionamiento al respecto y que la Secretaría de Finanzas era la indicada para hacerlo, a pesar de haber solicitado una entrevista para hablar sobre las estadísticas de accidentes viales y no sobre la recaudación que ha resultado de la puesta en marcha del programa “Monitor Vial”.

Para Emma Morales, las fotomultas ponen en evidencia los incumplimientos al reglamento de tránsito.

“Para implementar este tipo de herramientas se requiere mucha transparencia, mucha difusión entre la población, debe haber una certidumbre de que no hay fallas en la captura de las placas, y tenemos que ir madurando hacia un sistema de recaudación que permita que los recursos puedan irse directamente a mejoramiento vial y otros campos que contribuyan directamente a la movilidad”.

