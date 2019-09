OPINIÓN: Bienvenida campaña 100

Por fin la espera se acabó. Seis meses después del Super Bowl LIII, la NFL está de regreso en su campaña número 100.

Este jueves por la noche iniciará con un juego de “centenario” entre los Bears y Packers, la rivalidad más añeja, pues fueron los primeros equipos de la Liga.

Este año, la NFL tendrá cinco juegos fuera de Estados Unidos, cuatro en Londres y uno en Ciudad de México. Los equipos que jugarán como locales son: Rams, Chargers, Buccaneers, Jaguars y Raiders.

La NFL regresa a México para el duelo de la semana 11 –el 18 de noviembre– donde Chargers recibe a Chiefs. El año pasado, el partido programado entre Rams y Chiefs fue trasladado a Los Ángeles después de que el campo del Estadio Azteca no cumplió con los estándares de la NFL.

Otro de los atractivos de la campaña 100 son cambios relevantes de jugadores “históricos” que estrenan equipos:

Odell Beckham Jr dejó Giants para ir a Browns; Le’Veon Bell jugará con Jets; Antonio Brown está en Raiders (y quien sabe cuánto pueda aguantar); CJ Mosley fue a Jets.

Además, podremos ver a entrenadores en jefe que dirigirán por primera vez:

Freddie Kitchens en Browns; Matt LaFleur en Packers su mayor trabajo: congeniar con Aaron Rodgers; Brian Flores, ex entrenador de linebackers de Patriots dirigirá en Miami; Vic Fangio, ex coordinador defensivo de Bears estará con Broncos; Kliff Kingsbury que viene del colegial guiará a Cardinals y Zac Taylor, que deja a Rams para ir a Bengals.

El Super Bowl LIV se jugará el 2 de febrero en Miami, Florida, y eso la convierte en la ciudad que mayor número de Super Bowl ha recibido. Le siguen Nueva Orleans con diez y Los Ángeles con siete.

De aquí a febrero. ¡La mejor temporada ha llegado!

Picks Semana 1

Packers vs Bears

Ravens vs Dolphins

Falcons vs Vikings

Bills vs Jets

Redskins vs Eagles

Rams vs Panthers

Chiefs vs Jaguars

Colts vs Chargers

Bengals vs Seahawks

Giants vs Cowboys

Lions vs Cardinals

49ers vs Buccaneers

Steelers vs Patriots

Titans vs Browns

Texans vs Saints

Broncos vs Raiders

P.D. La Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) dio la bienvenida a un nuevo equipo. Se trata de Pioneros de Querétaro, quienes se integrarán a la temporada 2020.