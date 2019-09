OPINIÓN: El efecto dominó de las lesiones

El 24 de agosto, Andrew Luck anunció su retiro definitivo de la NFL. A sus casi 30 años, el quarterback de Colts dijo adiós a la liga tras dos temporadas completas padeciendo por lesiones.

El anuncio del retiro de un quarterback joven fue un terremoto para la liga, que somete a cambios constantes las reglas para salvaguardar la integridad física de los jugadores.

No se ha cumplido ni el mes de esta noticia, cuando otros cinco quarterbacks han quedado fuera por lesiones. Aunque algunos regresarán en unas semanas, otros ya no.

Nick Foles

La historia del exitoso quarterback suplente que llevó a su equipo a ganar un Super Bowl, es lo que todos quisieran tener en su banca. Pero en esta temporada, pasó de Eagles a Jaguars donde, desafortunadamente, en la semana 1 tuvo una fractura de la clavícula izquierda y será baja por tiempo indefinido.

Foles salió lesionado después de lanzar su primer pase de Touchdown con Jaguars.

Su lugar fue tomado por el novato Gardner Minshew, quien hasta ahora ha mostrado que puede llevar al equipo, acumulando 488 yardas por aire.

Sam Darnold

La semana pasada, el quarterbacks de Jets fue diagnosticado con mononucleosis, padecimiento conocido como la “enfermedad del beso” que ocasiona fatiga, fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, inflamación de ganglios, entre otros malestares.

Darnold espera regresar a la temporada en la semana 5, de acuerdo con las estimaciones de los médicos. Para el partido del lunes por la noche, Trevos Siemian ocupó su lugar, pero solo entró para lesionarse y los de New York tuvieron que recurrir a su segundo suplente Luke Falk.

La situación de los Jets prende de un hilo: ¿qué pasará si Luke Falk se lesiona?

Ben Roethlisberger

El pasado lunes 16 de septiembre, Steelers anunció que “Big Ben” se someterá a una cirugía de codo, luego de la lesión que sufrió durante el partido contra Seahawks y se perderá el resto de la temporada. Aunque el quarterback de 37 años asegura que no será su retiro, algunos ya consideran el fin de su carrera.

La noticia desplomó las posibilidades del equipo de Pittsburgh para llegar a la postemporada.

En su lugar queda Mason Rudolph quien sustituyó a Big Ben en el juego contra Seattle y estuvo a punto de la remontada. El novato debutó en la NFL completando 12 de 19 pases para acumular 112 yardas.

Drew Brees

Otra baja muy importante es la de Drew Brees. El líder de Saints fue operado este miércoles por un desgarre de ligamento en el pulgar derecho. Se estima que la recuperación tomará de seis a ocho semanas. Esta será la primera vez (desde la llegada de Brees al equipo) que los de New Orleans jugarán más de una semana sin su quarterback.

Para enfrentar a Seahawks, Sean Payton, head coach, no decidió entre Teddy Bridgewater y Taysom Hill para ser el titular. “Llegaremos al partido con dos quarterbacks”, declaró.

Eli Manning

New York Giants anunció que Daniel Jones será el quarterback titular, dejando a un lado a Eli Manning. Aunque el dos veces ganador de Superbowl no tiene lesiones, los números y su rendimiento ha ido a la baja.

Este es un ajuste para tratar de salvar la temporada, aunque los problemas no estén solo a la ofensiva, pues a la defensiva, han permitido 658 yardas.

PD. Cam Newton, quien no dio una enfrentando a Tampa Bay, perdió su segunda práctica consecutiva del equipo. Esto aumenta la posibilidad de que Kyle Allen inicie el partido contra Cardinals.

Doug Pederson, head coach de Philadelphia Eagles, canceló la práctica de este miércoles por el alto número de lesionados. DeSean Jackson, Alshon Jeffrey, Dallas Goedert, Corey Clement y Tim Jernigan quedaron lesionados tras el partido contra Falcons.

Picks Semana 3

Titans vs Jaguars

Bengals vs Bills

Dolphins vs Cowboys

Broncos vs Packers

Falcons vs Colts

Ravens vs Chiefs

Raiders vs Vikings

Jets vs Patriots

Lions vs Eagles

Panthers vs Cardinals

Giants vs Buccaneers

Texans vs Chargers

Steelers vs 49ERS

Saints vs Seahawks

Rams vs Browns

Bears vs Redskins